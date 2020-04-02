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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. موعد لقاح كورونا الروسي
الخميس 2 أبريل 2020
متابعات الخليج 365
أعلنت الحكومة الروسية برئاسة فلاديمير بوتين، رئيس البلاد، أن اختبارات لقاح جديد لفيروس كورونا ستبدأ في يونيو، وأبلغت نائبة رئيس الوزراء، تاتيانا غوليكوفا، الرئيس بوتن بأن اختبارات لقاح الوباء المتفشي ستتضمن 60 متطوعًا، حسبما نقلت "أسوشيتد برس".
وأضافت غوليكوفا أن الحكومة حشدت كل الموارد اللازمة لتسريع تطويره، مشيرة إلى أن الأبحاث الأولية ينتظر أن تستكمل بحلول بداية مايو، كما ينتظر أن تبدأ الاختبارات السريرية في 29 يونيو.
ويطوّر نحو 36 مختبرًا في أنحاء البلاد لقاحًا ضد الفيروس المستجد.
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