ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في بنما لـ1317 والوفيات لـ32

أعلنت ​وزارة الصحة​ في بنما ان عدد ​حالات​ الإصابة ب​فيروس كورونا​ في البلاد وصل إلى 1317 بزيادة 136 حالة في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 32 . وكانت السلطات في بنما قد قررت تخصيص أيام يخرج فيها الرجال فقط من منازلهم وأخرى ​للنساء​، بدءا من يوم أمس، ضمن إجراءات جديدة فرضتها ​الحكومة​ لمكافحة فيروس كورونا.

يذكر ان سفينة سياحية عالقة قبالة ساحل بنما وجهت نداء للسماح لها بالرسو بعد وفاة أربعة أشخاص أثناء تفشي فيروس كورونا على متنها. وأثبتت نتائج الاختبار إصابة شخصين بالفيروس بينما يوجد العشرات الذين يعانون من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا على متن ​السفينة​ التي لم تتمكن أن ترسو بعد إغلاق العديد من دول أمريكا اللاتينية موانئها استجابة للوباء العالمي.