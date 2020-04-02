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حصيلة وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز خمسة آلاف

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كشفت جامعة جونز هوبكنز الأميركية التي تعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات وال​وفيات​ الناجمة عن ​فيروس ​ أن "حصيلة الوفيات​​​​​​​ بسب الفيروس في ​الولايات المتحدة​ تجاوز خمسة آلاف"، مشيرة الى أنه "خلال الـ24 الماضية بلغ ععد الوفيات 884 شخصاً".

وأوضحت أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 213 ألفاً و372 إصابة، بعدما تأكّدت في الساعات الأربع والعشرين الماضية إصابة 25 ألفاً و200 شخص إضافي بالفيروس.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد حذر سابقا من أن الولايات المتحدة ستمر بأسبوعين "مؤلمين جداً جداً" على صعيد مكافحة ، واصفاً جائحة كوفيد-19 بأنها "بلاء".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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