حصيلة وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز خمسة آلاف

كشفت جامعة جونز هوبكنز الأميركية التي تعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات وال​وفيات​ الناجمة عن ​فيروس كورونا​ أن "حصيلة الوفيات​​​​​​​ بسب الفيروس في ​الولايات المتحدة​ تجاوز خمسة آلاف"، مشيرة الى أنه "خلال الـ24 الماضية بلغ ععد الوفيات 884 شخصاً".

وأوضحت أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 213 ألفاً و372 إصابة، بعدما تأكّدت في الساعات الأربع والعشرين الماضية إصابة 25 ألفاً و200 شخص إضافي بالفيروس.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد حذر سابقا من أن الولايات المتحدة ستمر بأسبوعين "مؤلمين جداً جداً" على صعيد مكافحة فيروس كورونا المستجد، واصفاً جائحة كوفيد-19 بأنها "بلاء".