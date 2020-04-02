ترامب: أميركا سيكون لديها قريبا أجهزة تنفس أكثر مما تحتاج إليه

اشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ الى إن "​الولايات المتحدة​ سيتوافر لديها قريبا أجهزة تنفس صناعي أكثر مما تحتاج إليه وذلك لمواجهة تفشي ​فيروس كورونا​"، مضيفا: "سيكون هناك في نهاية المطاف ما يكفي من الأجهزة لإرسال بعضها إلى دول أخرى".

هذا ويشكو الكثير من حكام الولايات من نقص أجهزة ​التنفس​ الصناعي في الوقت الراهن لتلبية الاحتياجات العاجلة.

وتتطلع ​الادارة الاميركية​ إلى تلبية النقص الحاد في معدات الحماية الشخصية وأجهزة التنفس اللازمة للاستجابة للفيروس التاجي.

وكانت بداية ظهور فيروس كورونا في ​الصين​، في نهاية كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها ​الولايات المتحدة الأميركية​، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 188 ألف مصاب وأكثر من 4000 حالة وفاة، تليها ​إيطاليا​، في المرتبة الثانية بأكثر من 105ألف إصابة، وأكثر من 12 ألف حالة وفاة.