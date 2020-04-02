ترامب: أميركا سيكون لديها قريبا أجهزة تنفس أكثر مما تحتاج إليه

اشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى إن "الولايات المتحدة سيتوافر لديها قريبا أجهزة تنفس صناعي أكثر مما تحتاج إليه وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا"، مضيفا: "سيكون هناك في نهاية المطاف ما يكفي من الأجهزة لإرسال بعضها إلى دول أخرى".
هذا ويشكو الكثير من حكام الولايات من نقص أجهزة التنفس الصناعي في الوقت الراهن لتلبية الاحتياجات العاجلة.
وتتطلع الادارة الاميركية إلى تلبية النقص الحاد في معدات الحماية الشخصية وأجهزة التنفس اللازمة للاستجابة للفيروس التاجي.
وكانت بداية ظهور فيروس كورونا في الصين، في نهاية كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأميركية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 188 ألف مصاب وأكثر من 4000 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 105ألف إصابة، وأكثر من 12 ألف حالة وفاة.
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