وفاة ثلاثة مرضى جدد بفيروس كورونا في روسيا

أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة ​فيروس كورونا​ المسبب لوباء "كوفيد-19" في ​روسيا​، وفاة ثلاثة مرضى جدد بفيروس كورونا في مدينة ​موسكو​ لمرضى تتراوح أعمارهم من 63 إلى 72 سنة، لديهم أمراض مزمنة سابقا. يشار إلى أن جميع المرضى في روسيا يعانون من أمراض مزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية، فضلا عن ذلك من بين المتوفين امرأة عادت منذ مدة قصيرة من دولة تشهد تفشيا في الوباء.

وسجلت السلطات الروسية سبع ​وفيات​ و440 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية. وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس أن خمسة من الوفيات ​الجديدة​ سجلت في العاصمة موسكو وحالة أخرى في مقاطعتها، بالإضافة إلى حالة سجلت في مقاطعة بسكوف، ليرتفع بذلك إجمالي عدد ​ضحايا​ كورونا في روسيا إلى 24 شخصا.