أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المسبب لوباء "كوفيد-19" في روسيا، وفاة ثلاثة مرضى جدد بفيروس كورونا في مدينة موسكو لمرضى تتراوح أعمارهم من 63 إلى 72 سنة، لديهم أمراض مزمنة سابقا. يشار إلى أن جميع المرضى في روسيا يعانون من أمراض مزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية، فضلا عن ذلك من بين المتوفين امرأة عادت منذ مدة قصيرة من دولة تشهد تفشيا في الوباء.
وسجلت السلطات الروسية سبع وفيات و440 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية. وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس أن خمسة من الوفيات الجديدة سجلت في العاصمة موسكو وحالة أخرى في مقاطعتها، بالإضافة إلى حالة سجلت في مقاطعة بسكوف، ليرتفع بذلك إجمالي عدد ضحايا كورونا في روسيا إلى 24 شخصا.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة ثلاثة مرضى جدد بفيروس كورونا في روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.