غوتيريس: الاقتصاد العالمي قد يعاني من تداعيات وخيمة بسبب تفشي كورونا

حذر الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ من "احتمال أن تعاني الدول و​الاقتصاد العالمي​ من تداعيات "وخيمة" طويلة المدى بسبب تفشي ​فيروس كورونا​". وفي ​مؤتمر صحفي​ افتراضي، رأى غوتيريس انه "ما زلنا بعيدين للغاية عن النقطة التي نحتاج للوصول إليها لنحارب كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم بشكل فعال وأن نكون قادرين على معالجة ​الآثار​ السلبية". وشدد على انه مهتم بشكل خاص ب​أفريقيا​، داعيا الدول المتقدمة إلى بذل المزيد من الجهد للدول الأقل استعدادا. وقال: "لنتذكر أننا بنفس قوة أضعف نظام صحي في عالمنا المتشابك".

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