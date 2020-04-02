مصدر للشرق الأوسط: تقليص عملية تبديل العاملين على متن سفينة الحفر بسبب كورونا

أوضح مصدر ​مواكب​ لعمل استكشاف ​النفط​ في ​المياه​ اللبنانية، عبر صحيفة "الشرق الأوسط" أن "الإجراءات المتخذة على ضوء تفشي ​فيروس كورونا​، تتمثل في تقليص عملية تبديل العاملين على متن سفينة الحفر في المياه الاقتصادية اللبنانية"، مشيرا إلى أنه "رغم أن ​الحكومة اللبنانية​ استثنت ضمن قرار التعبئة العامة العاملين في هذا البئر الاستكشافي، فإن الطواقم التي يجب أن تنتقل إلى ​السفينة​ عبر الأراضي اللبنانية، تخضع لفترة حجر 14 يوماً في أحد ​الفنادق​ اللبنانية، قبل أن تنتقل مجدداً إلى سفينة الاستكشاف التي يخضع العاملون على متنها أيضاً لإجراءات صحية وقائية".

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