الأخبار عن فرنجية: طلبت من حزب الله اعفائي من مهمة البقاء بهذه الحكومة

نقلت صحيفة "الأخبار" عن رئيس ​المردة​ ​سليمان فرنجية​ قوله ان "رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ لم ولن يتغيّر وهو يريد الاستئثار"، مطالبا ​حزب الله​ بأن "يعفيه من مهمّة البقاء في هذه ​الحكومة​، فأنا قدّمت ما لديّ وأعطيت دعم كتلتي لكي تتشكّل حكومة ولا يقع البلد في الفوضى".

وعلمت "الأخبار" أن قرار انسحاب فرنجية من الحكومة سيترجم اليوم بشكل أوّلي بغياب وزيريه عن الجلسة التي من المفترض أن تطرح فيها ​التعيينات​. من جهتها، أكّدت مصادر بارزة في ​قوى 8 آذار​، لـ"الأخبار"، أن "كل الجهود فشلت، للأسف، والمعارك لا معنى لها. وفي ظلّ ​كورونا​ وكل ما يحصل تُخاض معركة ​رئاسة الجمهورية​".