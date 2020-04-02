شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عبد الرازق الزنط يطالب بافتتاح مستشفى إسنا القديم بعد تخصيص "الجديد" للعزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طالب النائب عبد الرازق الزنط، عضو مجلس النواب عن دائرة إسنا بمحافظة الأقصر، وعضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بافتتاح مستشفي إسنا الأميري القديم، مشيرا إلي أنه تم التأكد من وجود جميع الأجهزة والمستلزمات ووجود الأطباء والتمريض والإداريين، وقال إن الجميع يتواجدون بالمستشفي صباح كل يوم ويوقعون في كشف الحضور، والمستشفي جاهزة للتشغيل.

وأوضح الزنط، لـ"الخليج 365"، أن مركز إسنا كان فيه أربع مستشفيات هي (الأميرية، الرمد، الحميات، الصدرية، وأنه منذ افتتاح مستشفي إسنا الجديد تم غلق الأربع مستشفيات، وللظروف الصحية الراهنة والطارئة تم تخصيص المستشفي الجديد للعزل، متابعا: "ونحن نثمن ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي مجهوداته العظيمة لحماية صحة المواطن المصري، وحمايته من الفيروس والأوبئة، والإجراءات الاحترازية التي اتخذت حيال ذلك حفاظا علي المصلحة العامة والأمن القومي للبلاد.

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وأضاف أنه أصبح مركز إسنا حاليا بلا أي مستشفي، والمريض في إسنا وقراها يتوجه إلي مستشفيات السباعية وأرمنت والأقصر، وأنه تم فتح حجرتين في مستشفي الرمد بإسنا لا تفيان بمتطلبات مركز قوامه 600000 نسمة.

وطالب النائب عبد الرازق الزنط، عضو مجلس النواب عن دائرة إسنا، في طلب لمحافظ الأقصر، بافتتاح مستشفي إسنا الأميري القديم، لتخفيف المعاناة عن الأهالي.