شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"زراعة البرلمان" يطالب الوزارة إعلان خطتها لموسم حصاد القمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري الزراعة والتموين، بشأن الاستعدادات لموسم حصاد القمح، خاصة فى ظل الأوضاع الراهنة، وآليات العمل خلال هذه الفترة، على أن تتسق مع الإجراءات التى اتخذتها الدولة بشأن فيروس كورونا، سواء فى الحصاد أو فيما يخص التوريد وخطة العمل لمنع التكدسات فى عمليات التوريد والتحصيل.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن موسم الحصاد سيبدأ خلال أيام، لافتا إلى أن المساحة المنزرعة قمح هذا العام من أكبر بنحو ما يقرب من 200 ألف فدان عن العام الماضى، ووفقا للمؤشرات الأولية متوقع أن يكون هناك انتاجية 9 مليون طن، وكل هذا يستوجب ضرورة العمل الاستباقي ووضع خطة عاجلة ورؤية تهدف لتيسير الإجراءات على الفلاحين فى عمليات الحصاد التوريد فى نفس الوقت.

وشدد عضو اللجنة، على ضرورة أن يكون هناك مزيد من منافذ التوريد والجمع، خاصة وأن هناك قرى لا يوجد بها أماكن تجميع، مما يستوجب ضرورة البحث عن أماكن التجميع على أن يتم نقل المحصول للصوامع والشون وفقا لآلية الوزارة، مناشدا المزارعين بضرورة اتباع إجراءات السلامة الوقائية لمنع انتشار الفيروس خلال هذه الفترة.

الجدير بالذكر أن حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، توقع إنتاجية عالية من القمح هذا الموسم تزيد عن 9 ملايين طن قمح بمتوسط إنتاجيه 18 أردبا للفدان، لافتا أن موسم الحصاد يبدا عادة مبكرا فى الوجه القبلى لطبيعة المناخ الذى يتميز بارتفاع درجات الحرارة عن الوجه البحرى والذى يتوقع أن تبدا فيه أولى عمليات الحصاد فى أول شهر أبريل فى الزراعات المبكرة فيما تتأخر عمليات الحصاد فى الوجه البحرى ويستمر الحصاد إلى منتصف شهر مايو حسب نضوج المحصول بعد أن تتصلب الحبوب وتتحول المزروعات إلى اللون الأصفر الذهبى .

Advertisements