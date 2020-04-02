مستشفى ألماني يعلق عملياته الاعتيادية بسبب زيادة عدد مصابي كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - ميونخ (ألمانيا) - (د ب أ):

علق مستشفى في مدينة ميونخ الألمانية عملياته الاعتيادية مؤقتا بسبب وجود عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا بين المرضى والموظفين.

وقال متحدث باسم مستشفى هيليوس غرب ميونيخ مساء الأربعاء :"لا نقبل أي مرضى جدد ولا نقوم حاليا بإخراج المرضى المؤهلين للخروج".

وأضاف: "سيبقى جميع المرضى الموجودين هنا (في المستشفى)" لمنع تفشي الفيروس".

وقال المتحدث إن 14 مريضا وموظفا بالمستشفى أصيبوا حتى الآن.