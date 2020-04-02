محافظ الغربية يشيد بالتزام المواطنين بتنفيذ قرار حظر الانتقال

محمد اسماعيل - القاهرة - طنطا - (أ ش أ):

أشاد محافظ الغربية طارق رحمي بالتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية، مساء الأربعاء، بعدد من مدن المحافظة، لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بحظر الانتقال أو التحرك للمواطنين على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.

وأكد المحافظ التزام كافة المحال التجارية والحرفية بالمحافظة بقرار الغلق، مشيرًا إلى أن قرار الغلق سواء كليًا أو جزئيًا لا يسري على الأسواق المركزية (السوبر ماركت) ومحال البقالة والمخابز والصيدليات، مشددًا على استمرار غلق جميع المقاهي والكافتيريات والصالات الرياضية وقاعات الأفراح ودور المناسبات والأسواق كإجراء احترازي للحد من انتشار كورونا.

ولفت إلى أن هناك تنسيقًا بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء، من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة وفقًا لخطة استعدادات قصوى أعدتها المحافظة، فضلًا عن تنظيم حملات توعية مستمرة في جميع أنحاء المحافظة.

وفي السياق ذاته، أعلن محافظ الغربية استمرار أعمال الحملة المكبرة لتعقيم وتطهير الأحياء والقرى بمركز ومدينة المحلة الكبرى، وتشمل 58 قرية و345 عزبة، وذلك في إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية للدولة بالتكاتف بكل مؤسساتها مع مؤسسات المجتمع المدني للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أنه سوف يتم عمل حملات نظافة بالتوازي مع أعمال التعقيم والتطهير، حيث سيتم تطهير جميع الأماكن التي يتم رفع القمامة بها، كما سيتم توزيع شنط بها العديد من المواد الغذائية لعدد 2000 أسرة فقيرة بقرى مركز المحلة كمرحلة أولى.