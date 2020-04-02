ضبط 46 شخصاً خرقوا حظر التجوال بمدينة شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين: ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، 46 شخصاً، خرقوا حظر التجوال بمدينة شبرا الخيمة، بقسمي أول وثاني. وقال مصدر أمني إنه سيجرى عرض المضبوطين علي النيابة العامة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. وأكد المصدر أن بعض قرى المدينة والشوارع، لوحظ فيها التزاما تاما بقرارات الحظر، والذي يبدأ من الساعة 7 مساءً، حتى الساعة الـ 6 صباحًا، تنفيذًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء في إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة ڤيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.​

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