وزير التعليم يكشف آلية تقييم طلاب المنازل والسجون بأولى وثانية ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن آلية تقييم طلاب الصفين الأول والثاني بالمنازل والسجون والمستشفيات.

وأضاف شوقي في تعليق له على فيسبوك، إنه سيتم تقييم طلاب المنازل والسجون والمستشفيات، سيتم عن طريق مشروع بحثي.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أنه لن يتم إجراء امتحان إلكتروني لصعوبة هذا في ظل الظروف الراهنة.

وشدد شوقي على أن الوزارة تعمل في ظروف شديدة الصعوبة في ظل مواجهة خطر عالمي يتمثل في جائحة فيروس كورونا.