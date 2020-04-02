الولايات المتحدة تتخطى الألف وفاة خلال 24 ساعة بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
تخطت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة جراء الإصابة بفيروس كورونا حاجز الألف حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأفاد موقع وورلد ميتر المتتبع لانتشار الفيروس حول العالم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس بأنه تم تسجيل 1046 حالة حتى الساعة 0001 بتوقيت جرينتش لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 5099 وفاة فضلا عن 214639 إصابة بعد تسجيل أكثر من 26 ألف إصابة جديدة.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حالة الطوارئ في ولاية هاواي الواقعة على مجموعة من الجزر في المحيط الهادىء، وصنفها "منطقة كوارث"، مع اجتياح كورونا لها.
وأقر ترامب اليوم الأربعاء إعلانا مماثلا بشأن ولاية نورث داكوتا على الحدود مع كندا.
ويقضي إعلان أي ولاية أمريكية "منطقة كوارث" بإمكانية استفادة سلطات الولاية من الأرصدة الفدرالية لتمويل إجراءات مواجهة التحديات الماثلة أمامها.
وأقر ترامب اليوم الأربعاء إعلانا مماثلا بشأن ولاية نورث داكوتا على الحدود مع كندا.
ويقضي إعلان أي ولاية أمريكية "منطقة كوارث" بإمكانية استفادة سلطات الولاية من الأرصدة الفدرالية لتمويل إجراءات مواجهة التحديات الماثلة أمامها.
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