إصابة وزير الصحة الإسرائيلي وزوجته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ): أفادت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس بأن وزير الصحة الإسرائيلي يعقوب ليتسمان وزوجته أصيبا بفيروس كورونا. يأتي هذا مع ارتفاع حصيلة الوفيات الناتجة عن الوفيات بالفيروس في إسرائيل إلى 26 شخصا، بعد وفاة 6 في يوم واحد اليوم الأربعاء. كما تجاوزت حالات الإصابة حاجز الستة آلاف شخص.

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