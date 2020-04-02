أعلنت الحكومة الروسية، أمس الأربعاء، أن اختبارات لقاح جديد لفيروس كورونا ستبدأ في يونيو.
وأخبرت نائبة رئيس الوزراء، تاتيانا غوليكوفا، الرئيس بوتين إن الاختبارات ستتضمن 60 متطوعًا، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".
ويطور اللقاح مختبر فيكتور الحكومي في نوفوسيبيرسك في سيبيريا. وأضافت غوليكوفا أن الحكومة حشدت كل الموارد اللازمة لتسريع تطويره.
وتابعت أن الأبحاث الأولية ينتظر أن تستكمل بحلول بداية
ويطور نحو 36 مختبرا في أنحاء البلاد لقاحا ضد الفيروس المستجد.
وعلى صعيد متصل قال الرئيس الروسي إن أكثر من 20 ألف روسي ينتظر فرصة العودة وسط تفشي الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. روسيا تعلن موعد اختبارات لقاح كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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