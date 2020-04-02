رسميا.. روسيا تعلن موعد اختبارات لقاح كورونا

أعلنت الحكومة الروسية، أمس الأربعاء، أن اختبارات لقاح جديد لفيروس كورونا ستبدأ في يونيو.

وأخبرت نائبة رئيس الوزراء، تاتيانا غوليكوفا، الرئيس بوتين إن الاختبارات ستتضمن 60 متطوعًا، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".

ويطور اللقاح مختبر فيكتور الحكومي في نوفوسيبيرسك في سيبيريا. وأضافت غوليكوفا أن الحكومة حشدت كل الموارد اللازمة لتسريع تطويره.

وتابعت أن الأبحاث الأولية ينتظر أن تستكمل بحلول بداية

Advertisements

مايو ، كما ينتظر أن تبدأ الاختبارات السريرية في 29 يونيو.

ويطور نحو 36 مختبرا في أنحاء البلاد لقاحا ضد الفيروس المستجد.

وعلى صعيد متصل قال الرئيس الروسي إن أكثر من 20 ألف روسي ينتظر فرصة العودة وسط تفشي الفيروس.