خريبكة.. العثور على “مقدم” جثة هامدة داخل منزله

عثرت السلطات المحلية عصر أمس الأربعاء، على عون سلطة برتبة “مقدم” جثة هامدة داخل منزله بتجزئة الحمرة، بمدينة خريبكة.

وحسب مصادرمحلية، فإن الهالك يبلغ من العمر 44 سنة كان يشتغل بالملحقة الإدارية الخامسة بخريبكة، لقي مصرعه في ظروف غامضة.

وأضاف المصدر ذاته، أن مكان الحادث عرف استنفارا لعناصر الشرطة العلمية والوقاية المدنية، التي انتقلت إلى عين المكان، حيث تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

هذا وقد تم إيداع جثة الهالك مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بخريبكة، في انتظار إخضاعها للتشريح الطبي.