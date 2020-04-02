تفاعلا مع التدابير الحكومية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وجهت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، عددا من الشركات العاملة في مجال النسيج، لتزويد الدولة بالمنتوجات الطبية.
وقالت الوزارة، إن شركة “Lamatem”، أعدت مخططا إنتاجيا لتزويد الدولة بالمنتوجات الطبية من النسيج، من الألبسة الواقية والبدلات الطبية وأغطية الرأس وأغطية الأحذية.
وقد صممت هذه المنتجات، حسب الوزارة، لضمان السلامة المثلى لمهنيي القطاع الصحي والمرضى، حيث تتوفر الشركة على بنية تحتية تكنولوجية جد متطورة لتأمين امتثال هذه المنتجات للمعايير الدولية في هذا المجال.
يشار إلى أن دول العالم تعاني من شح المعدات الطبية الخاصة بحماية الأطقم من فيروس كورونا، خصوصا الأطقم التي تشتغل في تماس مع الحالات الحاملة للفيروس.
واشتكت عدد من الأطر الصحية، من ضعف المعدات الوقائية المقدمة لها، في ظل الجائحة، خصوصا أن المعدات غير متوفرة في السوق، ولا يمكن للأطباء أن يوفروها لأنفسهم ولو بإمكانياتهم الخاصة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصانع نسيج مغربية تحول صناعتها لإنتاج المعدات الطبية لمواجهة كورونا..أغطية رأس وأحذية وبدلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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