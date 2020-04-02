السياحة: إعفاء الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية من الإيجارات

قرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إعفاء جميع الكافيتريات والبازارات التابعة للمجلس الأعلى للآثار الموجودة بالمتاحف والمواقع الأثرية من دفع الإيجارات لحين انقضاء الأزمة وعودة الحركة السياحية من جديد.

يأتي ذلك القرار في إطار جهود الدولة ووزارة السياحة والآثار في تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة من أزمة فيروس كورونا المستجد .