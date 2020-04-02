شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتخفيض أسعار الكهرباء للنشاط الزراعى أسوة بالصناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم إيهاب غطاطى، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء، بشأن إعادة النظر في أسعار الكهرباء للقطاع الزراعي وتخفيضها، وذلك تشجيعا للزراعة، أسوة بتخفيضها للأنشطة الصناعية، وذلك فى ظل الأوضاع الراهنة، وحزمة القرارات التى اتخذتها الحكومة لتشجيع كافة الأنشطة على مستوى الجمهورية.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن قطاع الزراعة من أبرز القطاعات التى تنعكس على الاقتصاد المصرى، وعلى المجتمع بصورة مباشرة، وذلك من خلال المحاصيل الاستراتيجية، ومستلزمات المواطنين، وفي ظل الأوضاع الراهنة، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والزراعة، لابد من إعادة النظر فى أسعار الكهرباء بما يحقق الهدف المنشود للمواطن وللدولة فى نفس الوقت.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة دعم الفلاح فى الوقت الراهن، لأن الزراعة تمثل حجر الزاوية فى الاقتصاد المصرى، وخطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، وفى نفس الوقت حزمة القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة مؤخرا جراء أزمة فيروس كورونا لابد أن تشمل كافة القطاعات، ويراعى البعد الاجتماعى لجميع الفئات، والمواطنين بشكل عام.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا في أسعار مستلزمات الانتاج، نتج عنه عدم تحقيق هامش ربح مناسب للفلاحين، وإعادة النظر فى دعم الفلاح بشكل عام من أبرز القضايا المطروحة على الساحة، لافتا إلى أن هذه الملف يحظى باهتمام داخل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب.

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الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، أصدر قرار بخفض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموزعة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل أوقات الذروة بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات ساعة ، وتتحمل الموازنة العامة للدولة قيمة التخفيض دعما لقطاع الصناعة ويعمل بهذا القرار اعتبارا من أول أبريل 2020.