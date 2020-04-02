حارس إيطالي يوجه رسالة إلى المغاربة بالدارجة: متغلطوش بحالنا – فيديو

وجه حارس مرمى فريق هيلاس فيرونا الإيطالي، ماركو سيلفستري، رسالة إلى المغاربة بالدارجة العامية، لحثهم على ملازمة المنازل في فترة الطوارئ الصحية، وعدم تكرار أخطاء بلده إيطاليا، التي أدت إلى تفشي الفيروس.

وخاطب الحارس الإيطالي الجمهور المغربي، عبر فيديو، نشره على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، أنستغرام، وقال فيه بالدارجة: “شوفو واش طرا لينا في الطاليان.. ما تغلطوش بحالنا حنا. وبقاو في الدار.. جلسوا في الدار.. كلشي غادي يدوز مزيان إن شاء الله.”

ويبدو أن شخصا مغربيا طلب من الحارس الإيطالي توجيه رسالة إلى الجمهور المغربي، بل وعلمه قولها بالدارجة، ومن المرجح أن يكون زميله في الفريق، ولاعب المنتخب الوطني المغربي، سفيان امرابط.

وليس حارس هيلاس فيرونا الإيطالي، أول مشهور أجنبي يوجه رسالة إلى المغاربة في هذا الظرف الاستثنائي، بل سبقه إللى ذلك الممثل التركي مراد داناجي، بطل مسلسل “سامحيني” الشهير.