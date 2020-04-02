بسبب فيروس كورونا.. نقل مستشار في مجلس جماعة تطوان للعناية المركزة بطنجة

بعد أيام قليلة على تأكيد إصابته بفيروس كورونا المستجد، كشفت مصادر عن تطور الوضع الصحي لمستشار في جماعة تطوان.
وقالت مصادر لـ”اليوم 24″، إن عبد اللطيف المدوري، المستشار بجماعة تطوان، نقل لقسم العناية المركزة بمستشفى محمد السادس بطنجة، بعدما كان يرقد في مستشفى سانية الرمل بتطوان.
يشار إلى أن جهة طنجة تطوان الحسيمة، باتت تسجل 45 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
المدوري ليس هو أول عضو مجلس جماعي يصله فيروس كورونا المستجد، حيث سبق أن تم تأكيد إصابة رئيس المجلس الجماعي للخميسات، ونائبه الأول المكلف بالنظافة، بالفيروس.
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