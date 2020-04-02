أول الإصابات بفيروس كورونا في جهة العيون سجلت في بوجدور ووضعها مستقر

أعلنت المندوبية الجهوية لوزارة الصحة بجهة العيون الستقية الحمراء، اليوم الأربعاء، أن أول حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالجهة، تم تسجيلها في مدينة بوجدور.

وأوضحت المندوبية، أن مصالح المستعجلات بالمركز الاستشفائي الاقليمي ببوجدور، استقبل ثلاث حالات تحمل أعراض المرض، وتم إخضاعها للعزل وأخذ عينات لإجراء التحاليل المخبرية.

وأوضح المصدر ذاته، أن التحاليل أثبتت حمل حالتين منهم للفيروس، فينا بينت أن الحالة الثالثة لا تحمل فيروس كورونا المستجد، وتم إخضاع المصابين للرعاية الصحية والتكفل بهما من طرف فريق مختص في مدينة العيون، مضيفة أن وضعهما مستقر ومطمئن.

وتقول المندوبية، أنها عملت بتعاون مع السلطات المحلية على حصر لائحة الأشخاص المخالطين للمصابين بفيروس كورونا المستجد، وإخضاعهم للحجر المنزلي، حيث ستقوم فرق طبية بتتبع حالتهم الصحية يوميا طيلة فترة الحجر المنزلي، وإخضاع من تظهر عليه أعراض الوباء لعملية التحليلات المخبرية.

يشار إلى أنه بعد ما يقارب الشهر من تسجيل أول إصابة بالمغرب، سجلت جهة العيون الساقية الحمراء، اليوم الأربعاء، أول حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، لتبقى الجهة الوحيدة التي لم تسجل حالات هي جهة الداخلة واد الذهب.