إدارية الرباط ترفض طلب عودة زوجين مغربيين عالقين في الجزيرة الخضراء

أصدر القضاء المستعجل، بالمحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، حكما يقضي برفض دخول مواطنين مغربيين عالقين في الجزيرة الخضراء في إسبانيا، بسبب إجراءات إغلاق الحدود المغربية ضمن التدابير المتخدة في إطارة جائحة فيروس كورونا.

الحكم الصادر خلال هذا الأسبوع، والذي اطلع “اليوم 24” على نسخة منه، اعتبر أن طلب خرق حالة الطوارئ الصحية عن طريق الإذن بالدخول إلى التراب الوطني المغربي يبقى مستند غير أي أساس، خاصة وأن ما قامت به السلطات المغربية، حسب قولها يمثل المشروعية الآنية في طل الوضع السائد، وأن القاضي الإداري الاستعجالي يحمي المشروعية في كل الأحوال، مما يتعين معه رفض الطلب.

وتعود القضية لزوجين يقيمان في مدينة سلا، كانا قد سافرا إلى إسبانيا، ليجدا نفسيهما ضمن عشرات المغاربة العالقين في الجزيرة الخضراء، بعد تعليق كل الرحلات القادمة إلى المغرب.

وسبق للمحكمة الإدارية بالرباط، أن قضت قبل أيام برفض طلب السماح لمواطن ليبي بدخول الأراضي المغربية، رغم إجراءات إغلاق الحدود التي اتخذها المغرب بسبب فيروس كورونا، ليجد نفسه عالقا في مطار محمد الخامس، بعدما تم إلغاء الرحلة التي كان من المنتظر أن تقله من تونس، بعدما وصل المطار قادما من ليبيريا.

وقرر المغرب قبل أزيد من أسبوعين، إغلاق حدوده البرية والبحرية، وتوقيف رجلات المسافرين، ليجد عدد من المغاربة أنفسهم عالقين في عدد من دول العالم، لم يقم معها المغرب بأي إجراء استثنائي للإجلاء.