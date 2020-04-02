اليوبي يؤكد: المغرب في طور اقتناء مائة ألف تحليل للكشف السريع عن كورونا

أكد مسؤول بوزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن المغرب في طور اقتناء ما مجموعه مائة ألف تحليلة الكشف السريع لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح مدير مديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، محمد اليوبي، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء ردا على ما تتداوله بعض المواقع الالكترونية المغربية ومواقع للتواصل الاجتماعي، أن “الأمر لا يتعلق بأجهزة مختبرية أو آليات أخرى للكشف أو للتحاليل المخبرية”.

وقال “إنه لا يمكننا اقتناء مائة ألف آلة مختبرية في أول وهلة، ولكننا انخرطنا في منطق اقتناء تحليلات كشف سريعة وبكميات كافية”.

وأضاف اليوبي أن المغرب بصدد تنويع تقنياته المختبرية بغرض تغطية باقي مرحلة الوباء على مستوى تأكيد الكشف المخبري، وذلك بهدف توسيع عرض الكشف إلى المناطق النائية، لكي لا يتم اللجوء، بشكل منهجي، للمختبرات الوطنية المرجعية أو مختبرات المراكز الاستشفائية الجامعية.

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وأشار في هذا السياق إلى أن تحليلات الكشف لا يقتصر إجراؤها على المعهد الوطني للسلامة الصحية أو معهد باستور أو المستشفيات العسكرية، ولكن هناك مختبرات المراكز الاستشفائية الجامعية التي شرعت في إجراء مثل هذه التحليلات.

وموازة مع ذلك، يضيف مدير مديرية الأوبئة، “فإننا بصدد اقتناء تقنيات أخرى للكشف، هي بسيطة بالتأكيد، لكن نتائجها موثوق بها أكثر من تلك المجراة بمختبرات تستعمل تقنيات ما يسمى ب(بي سي إم)”.

يذكر أن 21 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 تم تسجيلها بالمملكة منذ ليل الثلاثاء، وحتى الساعة الواحدة من زوال اليوم الأربعاء، قبل أن تقدم الوزارة حصيلة جديد، في حدود التاسعة ليلا، معلنة 12 إصابة جديدة وفاتين، مما يرفع إلى 654 عدد الإصابات المؤكدة، وفق وزارة الصحة التي أشارت إلى أن عدد الوفيات بلغ 39 حالة لحد الآن، بينما وصل عدد المتعافين إلى 28 شخصا.