شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد العالمية»: قلقون من تأثير كورونا على التنبؤات الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أعربت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عن قلقها إزاء تأثير جائحة كوفيد-19 على كمية ونوعية عمليات المراقبة والتنبؤات الجوية، وكذلك مراقبة الغلاف الجوي والمناخ.

وأوضح الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيترى تالاس في بيان صادر عن المنظمة، أمس، أن الخدمات الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجية تواصل أداء وظائفها الأساسية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على الرغم من التحديات الشديدة التي تشكلها جائحة فيروس كورونا.

وأشاد بتفاني الموظفين العاملين في هذه الخدمات في حماية الأرواح والممتلكات، مشيراً إلى القيود المتزايدة على القدرات والموارد، باستمرار آثار تغير المناخ وتزايد حجم الكوارث ذات الصلة بالطقس.

وأشار تالاس إلى أن كوفيد ١٩ يطرح تحدياً إضافياً، قد يؤدي إلى تفاقم المخاطر المتعددة على مستوى الدولة الواحدة، مشدداً على ضرورة أن تولي الحكومات اهتماماً بقدراتها الوطنية على الإنذار المبكر ومراقبة الطقس على الرغم من أزمة كوفيد-19.

وحذر البيان من أنه في الوقت الحالي لا يزال من المتوقع أن يكون التأثير الضار لفقدان الملاحظات على جودة منتجات التنبؤ بالطقس متواضعًا نسبيًا، ولكن مع استمرار انخفاض وتوافر عمليات رصد حالة الطقس وتوسُّعها قد نتوقع انخفاضاً تدريجياً في موثوقية التوقعات، وينطبق ذلك إذا استمر الانخفاض في رصد الطقس على سطح الأرض، لا سيما إذا بدأ تفشي كوفيد-19 في التأثير على نطاق أوسع على قدرة المراقبين على القيام بعملهم في أجزاء كبيرة من العالم النامي.