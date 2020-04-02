شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يؤجل قمة المناخ العالمية والان نبدء بالتفاصيل
وقال النائب البريطاني، ألوك شارما، رئيس "الدورة 26 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 26)، عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي في وقت متأخر أمس الأربعاء، إن "العالم يواجه تحديا عالميا غير مسبوق، وتركز دول العالم على مكافحة فيروس كوفيد19".
وتابع: "لهذا السبب، تقرر تأجيل كوب 26 الذي كان مقررا في مدينة جلاسكو الاسكتلندية في الفترة من 9 وحتى20 نوفمبر".
وذكر المؤتمر في حسابه الرسمي على "تويتر" أنه تم اتخاذ القرار بالاشتراك مع الأمم المتحدة وبريطانيا وإيطاليا.
كانت هذه تفاصيل خبر «كورونا» يؤجل قمة المناخ العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.