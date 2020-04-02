شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يؤجل قمة المناخ العالمية والان نبدء بالتفاصيل

تأجلت قمة المناخ التي كان من المقرر أن تنظمها الأمم المتحدة في مدينة جلاسكو باسكتلندا في نوفمبر المقبل، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال النائب البريطاني، ألوك شارما، رئيس "الدورة 26 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 26)، عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي في وقت متأخر أمس الأربعاء، إن "العالم يواجه تحديا عالميا غير مسبوق، وتركز دول العالم على مكافحة فيروس كوفيد19".

وتابع: "لهذا السبب، تقرر تأجيل كوب 26 الذي كان مقررا في مدينة جلاسكو الاسكتلندية في الفترة من 9 وحتى20 نوفمبر".

وذكر المؤتمر في حسابه الرسمي على "تويتر" أنه تم اتخاذ القرار بالاشتراك مع الأمم المتحدة وبريطانيا وإيطاليا.