شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب»: نهاجم «كورونا» على جميع الجبهات والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه مدد إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد 30 يوما من أجل تعزيز إجراءات مكافحته، متطرقا إلى طريقة تعامل الصين مع الأزمة وعلاقته بزعيمها تشي جيبينغ.

وأضاف الرئيس ترامب، في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض أمس الأربعاء: "نهاجم الفيروس على جميع الجبهات، من التدخل الطبي والإجراءات الاقتصادية، وتدابير منع السفر وغيرها".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى إرسال سفينتين طبيتين لإنقاذ أرواح الناس، معلنا أنه سيتم أيضا إرسال سفينتين جديدتين في المستقبل.

وتطرق الرئيس ترامب خلال المؤتمر إلى طريقة تعامل الصين مع الأزمة، وعلاقته بالرئيس الصيني شي جينبينغ، معيدا التشكيك في حقيقة أعداد الإصابات في الصين بمرض كوفيد-19 الناتج عن الفيروس.

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وأوضح الرئيس ترامب أن العلاقة التجارية بين البلدين تأخذ منحى جيدا، مشيرا إلى رغبة بكين في شراء منتجات أمريكية بقيمة 250 مليار دولار.

ولم يبد الرئيس ترامب رفضه مساعدة الصين لأي دولة في العالم باللوازم الطبية خلال الأزمة، وقال: "هذا شيء إيجابي. إذا ساعدوا الدول في شراء منتجات لمحاربة الفيروس".

وأوضح أن الولايات المتحدة "سيكون لديها قريبا" المزيد من أجهزة التنفس الصناعي، لمواجهة أي كوارث مستقبلية، و"ستوزع الفائض على دول أخرى".