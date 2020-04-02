شكرا لقرائتكم خبر عن شركة طيران إيرانية مسؤولة عن تفشي فيروس كورونا بالبلاد والان نبدء بالتفاصيل

قالت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية إن هناك العديد من الأسباب التي جعلت إيران مركزًا ملتهبًا لوباء فيروس «كورونا» في الشرق الأوسط.

وبحسب مقال للباحث السياسي «كيفجن ليم»، فإن أهم هذه الأسباب هي الحكومة التي حاولت إخفاء تفشي المرض، والقدرات غير الكافية لاختبار المرض، ورفض عزل المدن والمقابر الشيعية، والخرافات والتسييس والدعاية التي تلقي باللوم على أعداء إيران المعتادين، وعدم الجدية في التعامل مع الأزمة.

وتابع الكاتب يقول: «كل هذه العوامل تلعب دون شك دورًا، ولكن هناك سببًا آخر يشتبه في أنه جلب المرض إلى إيران وفاقم انتشاره بين السكان: شركة طيران ماهان الخاصة المرتبطة بالحرس الثوري، وتخضع لعقوبات أمريكية، والتي واصلت رحلاتها دون انقطاع من وإلى الصين، بما في ذلك مدينة ووهان، وبعد عدة أسابيع من تفشي الوباء».

شركة ماهان

وأردف «حدد بهرام بارسائي، عضو البرلمان الإيراني، مؤخرًا شركة ماهان للطيران ومنظمة الطيران المدني الإيرانية باعتبارهما المتهمين الرئيسيين وراء تفشي المرض المدمر في البلاد».

ومضى يقول: «ما زاد من الشكوك هو التصريحات المتضاربة والمعلومات الخاطئة التي قدمها مسؤولو ومديرو شركات الطيران. في 31 يناير، أعلنت الحكومة الإيرانية تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى الصين. لكن معلومات الوصول والمغادرة التي قدّمها مطار الخميني في طهران، وكذلك المطارات الصينية، أظهرت أن رحلات طيران ماهان بين البلدين استمرت لمدة أسبوع كامل آخر، بما في ذلك رحلة إخلاء مباشرة من ووهان، مركز انتشار الفيروس. وأظهرت بيانات أخرى استمرار الرحلات الجوية حتى مارس».

وأردف الكاتب: «لدى شركة الطيران هذه روابط مع الحرس الثوري الإيراني، وقوة القدس التابعة لها، الذي اعتبرته الولايات المتحدة وحكومات أخرى منظمة إرهابية».

وتابع: «فرضت واشنطن على شركة ماهان للطيران عقوبات بسبب المساعدات التي قدمتها في نقل الأسلحة والعاملين في الحرس الثوري الإيراني لدعم حكومة بشار الأسد في الحرب الدائرة في سوريا».

رحلات وتضليل

وأضاف: «في تغريدة يوم 2 فبراير، أشار سفير الصين لدى إيران تشانغ هوا، إلى أن حامد نجاد الرئيس التنفيذي لشركة ماهان للطيران قال إنه يرغب في مواصلة التعاون مع الصين. وبعد ذلك بيومين، انتقدت وكالة أنباء الطلاب الإيرانية شبه الرسمية هذه الرحلات الجارية. في بيان صحفي، فيما زعمت ماهان للطيران أنها أنهت جميع رحلات العودة الطارئة من ووهان وأماكن أخرى بحلول 5 فبراير».

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وأردف: «مع ذلك، حتى بعد هذا التاريخ، واصلت ماهان للطيران رحلاتها بين طهران و4 مدن صينية رئيسية هي بكين وشنغهاي وقوانغتشو وشنتشن، على الأقل 55 مرة بحلول 23 فبراير، بناءً على إحصاءات أجراها راديو فاردا».

وتابع: «حتى في 4 مارس، بعد أسبوعين من إعلان الحكومة عن أول وفاة رسمية لإيران بسبب كورونا، كانت ماهان للطيران لا تزال تسيّر رحلات إلى بكين وشنغهاي، واستأنفت للتو رحلاتها المباشرة إلى قوانغتشو وشنتشن».

ومضى يقول: «واصلت شركة طيران ماهان التضليل حول رحلاتها. حوالي 20 فبراير، وزعمت شركة الطيران أنها قامت في الأيام الأخيرة بنقل رحلات الشحن فقط التي تقدم المساعدة الإنسانية إلى الصين، في حين تم إيقاف جميع رحلات الركاب. لكن بيانات تعقب الرحلة تظهر رحلات الركاب وليس البضائع».

تشكيك دولي

وأضاف: «نظرًا للنقص الشديد في الأقنعة والمعقمات والأدوية والمعدات الطبية في إيران، كان يصعب تخيّل أن البلاد كانت تدفع بالعشرات من طائرات المساعدات الصحية للصين في وقتٍ كان فيه تفشي الفيروس لديها يزداد سوءًا بسرعة».

ومضى يقول: «مع تفاقم الوضع في إيران، واصلت شركة ماهان للطيران التحليق من وإلى الصين، بما في ذلك 8 حمولات طائرات من معدات طبية طارئة من الصين. ووفقًا للوزير محمد إسلامي، فقد قامت شركة ماهان للطيران أيضًا بـ 3 رحلات لإعادة الإيرانيين، بما في ذلك رحلة من ووهان لإعادة الطلاب الإيرانيين».

وأردف: «بالنظر إلى النقص في أدوات الاختبار والمعدات الأخرى في إيران، فمن غير المرجّح أن تكون سلطات الطيران والصحة قادرة على ضمان التطهير والتشخيص المناسبين عند الوصول. حتى اليوم، تشتبه منظمة الصحة العالمية في أن إيران لم تشخّص سوى جزء صغير من العدد الحقيقي للحالات».

وتابع: «كما يشتبه أيضًا في أن شركة للطيران قد نقلت مواطنين صينيين في رحلات الشحن المفترضة».

وأشار إلى أن قضية ماهان للطيران تمثل عرضًا من أعراض حاجة إيران الضخمة لإرضاء الصين نتيجة اعتماد طهران المفرط على بكين، حيث أدى هذا الوباء إلى عزل إيران بطريقة لم يكن الضغط العسكري والدبلوماسي والاقتصادي قادرًا عليها.