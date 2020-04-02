ترامب: الولايات المتحدة ستواجه أسبوعين مروّعين بسبب فيروس كورونا

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، تهديد فيروس كورونا بأنه تجاوز في خطورته تهديد الجماعات الإرهابية، فيما اشار الى أن الولايات المتحدة ستواجه أسبوعين مروّعين بسبب خطورة وباء الفيروس. وقال ترامب في مؤتمره الصحفي اليومي بشأن تفشي وباء فيروس كورونا وتابعته الخليج 365، إن "تهديد فيروس كورونا تجاوز في خطورته تهديد الجماعات الإرهابية، فيما لم يستبعد إلغاء الرحلات الداخلية في الولايات المتحدة بسبب تفشي الفيروس".



وأشار ترامب قائلا: أن "الولايات المتحدة ستواجه أسبوعين مروّعين بسبب خطورة الفيروس، ونخوض تحديًا صعبًا امامه ولكننا ندرك أن الشعب الأمريكي سينتصر عليه"، لافتا الى أن "سفينتين طبيتين اتجهتا لسواحل لوس أنجلوس للمشاركة في جهود علاج المرضى الوباء".

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