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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تونس تستنكر صواريخ الحوثي على السعودية الخميس 2 أبريل 2020 متابعات الخليج 365

استنكر الرئيس التونسي، قيس سعيد، هجوم مليشيا الحوثي الإرهابية، بالصواريخ البالستية على السعودية، وأشاد مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بنتائج قمة مجموعة العشرين الاستثنائية، لتنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا.

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