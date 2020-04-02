ترامب : لا نستبعد إلغاء الرحلات الداخلية في الولايات المتحدة

أكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، إنه لا يستبعد إلغاء الرحلات الداخلية في الولايات المتحدة بسبب تفشي وباء كورونا المستجد .
وقال "ترامب" خلال المؤتمر الصحفي اليومي ,أن هناك مخاوف من أن جماعات إجرامية قد تحاول استغلال انتشار كورونا المستجد.
وجدد الرئيس الأمريكي، تحذيره أن الولايات المتحدة ستواجه "أسبوعين مروعين" بسبب كورونا ، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية، في نبأ عاجل.
كانت الولايات المتحدة، قد تجاوزت مساء أمس الاربعاء، حاجز الـ 200 ألف إصابة بكورونا المستجد، بحسب تعداد جامعة جونز هوبكنز المعتمدة مرجعًا في رصد هذه الإصابات في أمريكا .
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