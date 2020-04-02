شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل خطة البرلمان: سنوزع كمامات ومستلزمات طبية فى اجتماعات الموزانة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة على استعداد كامل لمناقشة الموازنة الجديدة، ووضعنا جدول يبدأ من يوم الإثنين القادم، ولكن ننتظر أن نعرف هل جميع الوزارات ستحضر الاجتماعات أم لا، ووضعنا الجدول كالتالى يوم الإثنين، سيكون بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط ، ووزيرة التخطيط، الدكتور هالة السعيد، ويوم الثلاثاء بحضور الدكتور طارق الملا، وزير البترول، وأيضا الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، ويوم الأربعاء، سيكون بحضور الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، ووزير الري، محمد عبد العاطى، ويوم الخميس، سيكون بحضور وزير التموين الدكتور على مصيلحي ، ووزير النقل المهندس كامل الوزير.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في لايف لليوم السابع، في حالة عدم حضور الوزراء، سيتم تأجيل اجتماعات اللجنة، لافتا أنه تم الاتفاق على أن جميع اجتماعات لجنة الخطة، ستكون في قاعة الشورى، والتي تضم أكثر من 250 مقعد، ووضعنا شرط أن الاجتماع سيكون به 40 فردا ، كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا ، لافتا أن هناك إجراءات احتياطية كاملة، تبدأ من قياس حرارة كل الحضور، إضافة إلى توزيع كمامات وأدوات تطهير وكحول على الحضور، إضافة إلى عملية تطهير القاعة باستمرار استعدادا للاجتماعات.

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