شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المسلمانى: معدلات كورونا ستنخفض.. الأرقام الحالية منطقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب والمفكر السياسي أحمد المسلماني، إن هناك علماء لهم مكانة علمية كبيرة ودراسات محترمة تقول إن المعدلات في طريقها للهبوط، وسيتجه العالم لرؤية ما بعد كورونا سواء سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا.

وأضاف "المسلماني" في حواره لبرنامج "مساء دي إم سي" على فضائية "دي إم سي": "نأمل السلامة لهذا العالم لأنها محنة غير مسبوقة للأحياء.. فيه أجيال لو حد عمره فوق الـ110 سنوات سيكون قد شهد نماذج صغيرة من ذلك، ولكن معظم الأحياء في العالم لم يشهدوا مثل هذا من قبل، سواء إغلاق المدن أو الدول على هذا النحو وكل محطات التليفزيون والصحف تتحول للحديث عن أخبار الكورونا".

وأكد أنه لا صوت يعلو فوق صوت كورونا الآن في العالم، وهو صوت كريه، مضيفا: "الناس كلها في حالة ضيق وضجر، والأرقام منطقية مع قول العلماء في البداية، وبالرغم من تصاعد أعداد الإصابات ولكننا حتى لو قربنا على قمة المنحنى فأنه يعني بداية هبوط هذا المنحنى، واحتمالات الأمل أكبر من احتمالات الخوف، رغم أن الخوف يسيطر على العالم كله".

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