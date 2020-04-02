شكرا لقرائتكم خبر عن أمين دينية البرلمان:بعض التيارات الدينية تحرض ضد الدولة ولا يهمهم صحة المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن هناك جهود كبيرة تتم من خلال وزارة الأوقاف فى عملية الالتزام بغلق المساجد ومنع صلوات الجماعة في الوقت الحالى، للحماية ومواجهة فيروس كورونا القاتل، إضافة إلى عمليات الضبط التى تتم للمخالفين لهذا القرارات، وهذا يؤكد أن مؤسسات الدولة حريصة بشكل كبير على حياة المواطنين وعدم تعرضهم لاى ضرر .

وأضاف أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن هناك من يروج من أصحاب التيارات الدينية أن غلق ومنع صلوات الجماعة هي حرب على الدين وغيرها من الأمور غير العقلانية التي تكشف عن مدى تخلف مثل هذه العقول، ولا يهمهم صحة المواطن، بل يحاولون شحنه من أجل الهدف الرئيسي وهو التحريض على مؤسسات الدولة، لافتا أن معظم هؤلاء هم من يقومون بالمخالفات المستمرة التي يتم ضبطها في معظم المحافظات، لذا على المواطنين أن يحافظوا ويلتزموا بكل ضوابط وقرارات الدولة المصرية من أجل حمايتهم من هذا الفيروس القاتل.

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كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قد صرح بأنه بناء على ما تقرر من تعليق إقامة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد والزوايا والمصليات غلقا تاما مؤقتا، فى إطار تحقيق المقاصد الشرعية فى الحفاظ على النفس التى أحاطها الإسلام بكثير من سياجات الحفظ والحماية.