ترامب يعلن حالة الطوارئ في ولاية هاواي ويصنفها "منطقة كوارث"

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حالة الطوارئ في ولاية هاواي الواقعة على مجموعة من الجزر في المحيط الهادىء، وصنفها "منطقة كوارث"، مع اجتياح كورونا لها.

وأقر ترامب اليوم الأربعاء إعلانا مماثلا بشأن ولاية نورث داكوتا على الحدود مع كندا.

ويقضي إعلان أي ولاية أمريكية "منطقة كوارث" بإمكانية استفادة سلطات الولاية من الأرصدة الفدرالية لتمويل إجراءات مواجهة التحديات الماثلة أمامها.