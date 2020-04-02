محمد اسماعيل - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن على الشعب الأمريكي الاستعداد لما هو أسوأ بعد تفشي وباء كورونا، في البلاد.
وتابع الرئيس الأمريكي، خلال المؤتمر الصحفي لخلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، أن مؤسسات كثيرة خسرت بسبب أزمة كورونا.
وأشار ترامب، إلى أن هناك سفينتان طبيتان توجهتا إلى لوس أنجليس، مضيفًا: "نعتزم إرسال سفينتين جديدتين لمواجهة كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: أيام صعبة تنتظرنا وعلينا أن نستعد للأسوأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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