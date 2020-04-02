ترامب: نصنع الآلاف من أجهزة التنفس وسنبيع الفائض أو نقدمه كمساعدات للدول

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده تسعى لصناعة الآلاف من أجهزة التنفس الصناعي لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال ترامب، خلال مؤتمر خلية الأزمة لكشف مستجدات ترامب، اليوم الخميس، أنه من المحتمل أن يبقى فائضًا من أجهزة التنفس الصناعي بعد صناعة الآلاف منها، معلنًا أنه سوف يقوم ببيعها للدول الأخرى، أو تقديمها كمساعدات إنسانية لهم.

وتابع ترامب، أن بلاده تتعامل بحرافية مع الوباء الجديد، على عكس الدول الأخرى