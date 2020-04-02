عطل يضرب واتس آب وفيسبوك وانستجرام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (وكالات)

قال صحيفة ميرور البريطانية، الأربعاء، إن خدمات مواقع التواصل الاجتماعي واتس آب وفيسبوك وانستجرام تعطلت حسبما أفاد مستخدمون حول العالم.

وأظهر موقع "داون ديتيكتور" المعني بمراقبة أداء المواقع الإلكترونية خاصة شبكات التواصل الاجتماعي بوجود أعطال في خدمات الشبكات الثلاث متعلقة بتحميل الصور والمقاطع المصورة والصوتية.

وكانت مناطق في شمال أوروبا هي الأكثر تأثرا. كما تأثرت مناطق أخرى في الساحل الشرقي والساحل الغربي للولايات المتحدة.

Advertisements

ولجأ كثيرون إلى شبكات تواصل اجتماعي أخرى للحديث عن عطل واتس آب.

كتب أحد المستخدمين على تويتر: "هل أنا فقط الذي تعطلت خدمة الواتس آب لديه، ما تسبب في عدم وصول صوري وجيف والرسائل الصوتية. هل هناك اخرون واجهوا نفس المشكلة؟"

وغرد اخر: "لا استطيع إرسال أي صور أو مقاطع فيديو. هل تواجه نفس المشكلة أيضا؟ إذا كان الرد بنعم، من أي بلد أنت؟