أصيب وزير الصحة الإسرائيلي يعقوب ليتسمان وزوجته بفيروس كورونا، اليوم الخميس، حسبما ذكرت القناة العشرين الإسرائيلية.
وذكرت القناة الإسرائيلية أن الوزير وزوجته بصحة جيدة ويتلقون رعاية صحية جيدة وسيظلون في العزلة وتحت الإشراف الطبي وفقًا لتعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية،ووفقًا لذلك سيتم اتخاذ إجراءات وقائية، وسيتم إرسال تعليمات لكل من تعامل مع الوزير وزوجته بالتزام الحجر الصحي والعزلة.
وعقب الإعلان عن حالة وزير الصحة دخل نائب رئيس الوزراء مئير بن
ووفقًا للقناة السابعة الإسرائيلية تم إبلاغ رئيس الوزراء بينامين نتياهو بتفاصيل الوضع الصحي للوزير وزوجته، وسيواصل وزير الصحة الإسرائيلي ليتسمان الاستمرار في إدارة جدول أعماله من منزله، بما يتماشى مع التوصيات الطبية.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة وزير الصحة الإسرائيلي وزوجته بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.