إصابة وزير الصحة الإسرائيلي وزوجته بفيروس كورونا

أصيب وزير الصحة الإسرائيلي يعقوب ليتسمان وزوجته بفيروس كورونا، اليوم الخميس، حسبما ذكرت القناة العشرين الإسرائيلية.

وذكرت القناة الإسرائيلية أن الوزير وزوجته بصحة جيدة ويتلقون رعاية صحية جيدة وسيظلون في العزلة وتحت الإشراف الطبي وفقًا لتعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية،

ووفقًا لذلك سيتم اتخاذ إجراءات وقائية، وسيتم إرسال تعليمات لكل من تعامل مع الوزير وزوجته بالتزام الحجر الصحي والعزلة.

وعقب الإعلان عن حالة وزير الصحة دخل نائب رئيس الوزراء مئير بن

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شبات ومدير عام الوزارة موشيه بار، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين الآخرين إلى الجحر الصحي وفقًا لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

ووفقًا للقناة السابعة الإسرائيلية تم إبلاغ رئيس الوزراء بينامين نتياهو بتفاصيل الوضع الصحي للوزير وزوجته، وسيواصل وزير الصحة الإسرائيلي ليتسمان الاستمرار في إدارة جدول أعماله من منزله، بما يتماشى مع التوصيات الطبية.