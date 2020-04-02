موريتانيا : أجهزة فحص كورونا المقدمة من الصين لم تعد صالحة

قال وزير الصحة الموريتاني، محمد نذير ولد حامد، إن أجهزة فحص فيروس كورونا المستجد التي قدمتها الصين لمساعدة نواكشوط في مواجهة الفيروس «لم تعد صالحة».

أضاف الوزير، بعد تسلمه مركز الأمراض المعدية بالمستشفى الوطني الذي تولت الصين تشييده،

إنه «يشكر الصين على كمية المساعدات التي تشمل بعض مواد الحماية والتعقيم وأجهزة الفحص»، مشيرا إلى أن أجهزة الفحص لم تعد صالحة نظرا لعدم حفظها في درجة الحرارة المطلوبة.

وأوضح أنه تم توزيع مواد التعقيم والحماية على المراكز الصحية والمستشفيات لاستخدامها في مواجهة الفيروس.

Advertisements

وتسلمت موريتانيا، السبت الماضي، الشحنة الأولى من المساعدات الصينية لدعم جهودها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتضم هذه الشحنة 20.000 جهاز فحص و100.000 كمامة وجه طبية، و1000 غطاء طبي للمساعدة في مكافحة انتشار وباء كورونا.