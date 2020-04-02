نائب الرئيس الأمريكي: الولايات المتحدة هى الأقرب للمقارنة مع إيطاليا في تفشي كورونا

قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، إن الولايات المتحدة هي الأكثر قابلية للمقارنة مع إيطاليا فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بعد أن قلل

البيت الأبيض من تهديد فيروس كورونا المستجد لأسابيع.

أضاف «بنس»، بحسب موقع «بيزنس إنسايدر»، الأربعاء: «نعتقد أن الولايات المتحدة قد

تكون المنطقة الأكثر مقارنة مع إيطاليا، البلد الأكثر تضررا في العالم، في هذه المرحلة».

والولايات المتحدة بها أكبر عدد من الإصابات المؤكدة في العالم في بلد واحد، وهو عدد من المرجح أن يرتفع مع زيادة الفحوص.