قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، إن الولايات المتحدة هي الأكثر قابلية للمقارنة مع إيطاليا فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بعد أن قللالبيت الأبيض من تهديد فيروس كورونا المستجد لأسابيع.
أضاف «بنس»، بحسب موقع «بيزنس إنسايدر»، الأربعاء: «نعتقد أن الولايات المتحدة قدتكون المنطقة الأكثر مقارنة مع إيطاليا، البلد الأكثر تضررا في العالم، في هذه المرحلة».
والولايات المتحدة بها أكبر عدد من الإصابات المؤكدة في العالم في بلد واحد، وهو عدد من المرجح أن يرتفع مع زيادة الفحوص.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب الرئيس الأمريكي: الولايات المتحدة هى الأقرب للمقارنة مع إيطاليا في تفشي كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.