قالت كبيرة الأطباء في مدينة تورونتو الكندية الدكتورة إيلين دي فيلا، اليوم الأربعاء، إنه من المرجح أن يضطر السكان إلى البقاء في منازلهم خلال الأسابيع الـ12 المقبلة، وسط تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) محليًا، والتي وضعت المدينة على مسار مثير للقلق.
بفيروس كورونا بالبقاء في منازلهم لمدة 14 يومًا.
وأوصت الدكتورة إيلين دي فيلا بأن يبقى جميع سكان تورونتو في منازلهم، باستثناء المواعيد الطبية، وللتسوق للبقالة ليس أكثر من مرة واحدة في الأسبوع، وذلك للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس، مشيرة إلى أنها تستخدم سلطاتها بموجب قانون حماية الصحة وتأمر جميع الأفراد المصابين
وتابعت أن هناك 628 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في مدينة تورونتو حتى أمس الثلاثاء و165 حالة محتملة، بما في ذلك 33 حالة تتطلب العلاج في وحدة العناية المركزة، لافتةً إلى أن الأرقام تتجه في الاتجاه الخاطئ، حيث تشهد المدينة زيادة تقارب 500% في الحالات المؤكدة خلال الأسبوعين الماضيين.
كانت هذه تفاصيل خبر كبيرة أطباء تورونتو: يجب الاستعداد للبقاء في المنازل لثلاثة أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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