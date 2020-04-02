روسيا: نختبر 8 أدوية لعلاج كورونا

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، أنه يجري حاليًا فحص 8 أدوية مسجلة في روسيا لإمكانية علاج فيروس "كورونا" المستجد.
الأدوية يجري اختبار 22 عقارًا جديدًا، ستكون نتائجها جاهزة بحلول 10 أبريل الجاري".
وقالت جوليكوفا - خلال اجتماع الحكومة الروسية بالرئيس فلاديمير بوتين عبر الفيديو، اليوم الأربعاء: "بجانب هذه
وأضافت مخاطبة الرئيس الروسي: أن الفرق البحثية تواصل العمل وسنقدم لك تقريرًا وفقًا للشروط التيحددناها سابقا، مشيرة إلى أن حوالي 60 متطوعًا في روسيا سيشاركون في التجارب على الأدوية الجديدة، التي يمكن أن يبدأ استخدامها في 29 يونيو القادم.
وتابعت: أن نظام كشف الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي طورته شركة (فيكتروم) الروسية، من الممكن تسجيله بين 10-15 من شهر أبريل الجاري.
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