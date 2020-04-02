العاهل الأردني يهيب بالحكومة التخفيف من آثار كورونا على الاقتصاد

وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الحكومة للتخطيط لما بعد الفترة الحالية، ووضع جدول زمني واضح، لحماية الاقتصاد واستدامته، وبذل الجهود للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.
لوباء فيروس كورونا المستجد، مشددا على ضرورة تنسيق الحكومة مع القطاع الخاص واستشارته، بشأن الخطط الاقتصادية والخطوات التي عليهما اتخاذها.
وبحث العاهل الأردني، خلال ترؤسه اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم الأربعاء، خطط الحكومة وإجراءاتها في التخفيف من الآثار الاقتصادية
وأكد على أن "الهدف الرئيس هو حماية ومساعدة المواطنين، فضلا عن التخطيط الجدي والواضح لضمان تجاوز القطاعينالعام والخاص هذا الظرف الاستثنائي".
وشدد، على ضرورة أن تتخذ لجنة حماية الاقتصاد الوطني، التي تم تشكيلها أخيرا، سلسلة من الإجراءات المطلوبة، ضمن خطة للمنعة الاقتصادية، لدعم مؤسسات الأعمال وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي.
وأشار العاهل الأردني إلى ضرورة تحديد المنشآت التي يمكن أن تتكيف مع الوضع الحالي، والعمل على تسهيل التحول في أسلوب العمل، لضمان استمراريته، من خلال استخدام التقنيات الرقمية.
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