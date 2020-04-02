بسبب كورونا.. أمريكا ترسل قوات إضافية إلى حدودها مع المكسيك

قررت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إرسال أكثر من 500 جندي إلى حدود الولايات المتحدة مع المكسيك لدعم مسؤولي الهجرة في منع الأشخاص المصابين بفيروس كورونا من دخول الولايات المتحدة.
جاء ذلك بعد أن وافق وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، على طلب وزارة الأمن الداخلي 540 جنديا لدعم عمليات الجماركوحماية الحدود في المنطقة الحدودية بين الولايات المتحدة والمكسيك، وفقا لما ذكرته صحيفة «نيويورك بوست»، الأربعاء.
وقال مسؤول في وزارة الأمن الداخلي: «في الوقت الذي يواجه فيه الأمريكيون تهديدًا شديدا في مجال الصحة العامة والأمن القومي بسبب تفشي وباء كوفيد19، يصبح من الضروري أن يحصل العاملون في تطبيق القانون على الدعم الذي يحتاجونه لمنع ما يهدد الصحة العامة من دخول البلاد عبر الحدود».
وأوضح أن القوات ستساعد ضباط حرس الحدود في الكشف عن النشاط ورصده على الحدود. ويهدف الطلب لدعم مكتب الجمارك وحماية الحدود بسبب الضغط المتزايد على الضباط في إجراء التدابير الصحية والأمنية، والولايات المتحدة لديها بالفعل نحو 5 آلاف جندي على الحدود.
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