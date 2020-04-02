نائبة رئيس الوزراء الروسي : نختبر حاليًا أدوية لعلاج كورونا

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، أنه يجري حاليًا فحص 8 أدوية مسجلة في روسيا لإمكانية علاج فيروس "كورونا" المستجد.
وقالت جوليكوفا خلال اجتماع الحكومة الروسية بالرئيس فلاديمير بوتين عبر الفيديو، اليوم الأربعاء: "بجانب هذه الأدويةيجري اختبار 22 عقارًا جديدًا، ستكون نتائجها جاهزة بحلول 10 أبريل الجاري".
مشيرة إلى أن حوالي 60 متطوعًا في روسيا سيشاركون في التجارب على الأدوية الجديدة، التي يمكن أن يبدأ استخدامها في 29 يونيو القادم.
وأضافت مخاطبة الرئيس الروسي: "أن الفرق البحثية تواصل العمل وسنقدم لك تقريرًا وفقًًا للشروط التي حددناها سابقا"،
وتابعت : "أن نظام كشف الإصابة بفيروس كورونا Powered by المستجد، الذي طورته شركة (فيكتروم) الروسية، من الممكن تسجيله بين 10-15 من شهر أبريل الجاري".
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