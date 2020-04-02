الجيش اليمني يشعل 8 جبهات في معقل الحوثيين

يخوض الجيش اليمني مدعوماً من قوات تحالف دعم الشرعية عمليات عسكرية ضارية في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة، ونجح بدعم وإسناد مدفعية التحالف من التقدم وتحرير مناطق جديدة عدة في محور علب بمديرية باقم، وتدمير العتاد العسكري للميليشيات. وقال قائد محور علب اللواء ياسر مجلي، إن قوات الجيش الوطني بمحور علب نفذت عملية هجوم واسعة على مواقع لميليشيا الحوثي في مديرية باقم، وتمت السيطرة على بعض المواقع في منطقة الجروف المطلة على الخط الدولي وتثبيت كافة مواقع تبة نايف.

تدمير العتاد

أضاف اللواء مجلي، أن الجيش الوطني استطاع تدمير العتاد العسكري الذي كانت تستخدمه الميليشيا في عملياتها العسكرية ضد مواقع الجيش الوطني في آل زماح، مشيراً إلى أن الجيش الوطني أسر بعض العناصر الحوثية وقتل وجرح العديد منهم، فيما استهدفت مدفعية الجيش أيضاً تعزيزات الميليشيا القادمة من مركز مديرية باقم ودمرت عددا من الآليات العسكرية. جاء ذلك بعد ساعات من تنفيذ وحدات من الجيش اليمني، مسنودة بمدفعية تحالف دعم الشرعية، عملية التفاف نوعية على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية بمديرية الصفراء في محافظة صعدة. تبة السفينة وأوضح قائد لواء حرب 1 العميد محمد الغنيمي، أن وحدات من الجيش الوطني سيطرت على تبة السفينة في منطقة عار بمديرية الصفراء، بعد عملية التفاف على مواقع تمركز الميليشيا الانقلابية. وأشار العميد الغنيمي إلى تدمير مواقع القناصة التي كانت تتمركز في تبة المسطرة بعد عملية كمين محكمة قام بها أبطال اللواء في وادي عار، أسفرت عن مصرع عدد من قناصة ميليشيا الحوثي وسبعة آخرين كانوا متواجدين في المواقع لحظة هجوم الجيش الوطني، فيما لاذ البقية بالفرار وتدمير عربات وعيارات ثقيلة.

جبهة صرواح

في جبهة صرواح لقي قيادي ميداني لميليشيا الحوثي الإرهابية و15 آخرين مصرعهم،، ونقلت مصادر إعلامية، إن القيادي الحوثي الميداني المدعو "أبوحرب الجرموزي"، بالإضافة إلى 15 عنصراً آخرين، لقوا مصرعهم في جبهة صرواح، بمحافظة مأرب شرقي صنعاء. ووفقاً لمصدر عسكري، فإن مواجهات عنيفة خاضتها القوات الحكومية ضد ميليشيا الحوثي، في جبهة صرواح، غربي مأرب، تمكن خلالها الجيش الوطني من إحراز تقدم والسيطرة على مواقع المهدي التي كانت تتمركز فيها عناصر الميليشيا. اعترافات قناص اعترف قناص حوثي وقع في قبضة القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني بتدريبه على أيدي مدربين إيرانيين، قائلا "يتحدثون لغات أجنبية وكذلك عناصر من حزب الله اللبناني"، وكشف عن تدريبه ضمن مجموعة لمدة أيام فقط ودفعوا بهم إلى الصفوف الأمامية تحت مسمى كتيبة الموت دون تلقيهم التدريبات الكافية. ووقع القناص الحوثي، الذي يدعى عمر محمد صالح المراني في قبضة القوات المشتركة بعد 5 أيام من تمركزه مع آخرين في موقع مستحدث شرق منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة. وأكد القناص الحوثي مقتل عدد كبير من زملائه القناصة في جبهات مديرية التحيتا، مشيرا إلى أن ما تسمى كتائب الموت التي ينتمي إليها هي مجرد اسم ليس إلا.

حبوب الشجاعة

أشار القناص إلى اعتماد الميليشيا على ما يسمونها حبوب الشجاعة التي تفقد متعاطيها شعوره ليتقدم للمشاركة في عمليات غير مبالٍ بمصيره، لافتاً إلى استغلال الميليشيا الحوثية الفعاليات الدينية للزج بأكبر عدد ممكن إلى الجبهات، وقال إن التحاقه بهم كان خلال مشاركته في فعالية المولد النبوي الأخيرة. واعترف بأن فرق زراعة الألغام تحظى بالاهتمام الأكبر من قبل الميليشيا الحوثية، وأنها تزرع شبكات دون الاهتمام بالخرائط التي توضح أماكن معظمها وتكتفي في خطوط التماس القريبة بمعالم معينة.

اعترافات قناص حوثي بيد المشتركة

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اعترف بتدريبه على أيدي مدربين إيرانيين

أقر بأنه عضو في مجموعة تسمى كتيبة الموت

اعترف بمقتل عدد كبير من زملائه القناصة

قال إن كتائب الموت التي ينتمي إليها مجرد اسم

اعتماد الميليشيا على ما يعرف بحبوب الشجاعة

استغلال الميليشيات المناسبات الدينية لحشد المقاتلين

اعترف بزراعة الألغام دون الاهتمام بالخرائط