الزرفي: الحكومة العراقية المقبلة تسعى لإغلاق ملف النازحين

بغداد (وكالات) قال رئيس الحكومة العراقية المكلف، عدنان الزرفي، أمس، إن حكومته المرتقبة ستعمل على إغلاق ملف النازحين بشكل نهائي.

وأكد في بيان صحفي خلال استقباله وزير الهجرة ورئيس صندوق إعمار العراق عزم حكومته المرتقبة «العمل بحرص ومسؤولية لإغلاق ملف معاناة المهجرين والنازحين بشكل نهائي بموازاة إعادة إعمار المدن المهدمة، وتأمين متطلبات السلم الأهلي والتعايش المشترك». وأضاف: «سنطلق حملة وطنية كبرى للنهوض بالخدمات الأساسية والمشاريع الحيوية في عموم العراق». وأشار الزرفي إلى تلقيه «إشارات مشجعة من سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ومجموعة أعضاء الاتحاد الأوروبي للمساهمة في دعم وتمويل صندوق الإعمار لتوسيع مشاريعه الإنمائية والخدمية».

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